Kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra rekor: 1 milyon yolcu aşıldı

Türkiye kruvaziyer turizminde bu yıl 12 yıl sonra tarihi bir rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2025'in ocak-temmuz döneminde limanlara yanaşan 675 kruvaziyerle toplam 1 milyon 58 bin 752 yolcu taşındı. Böylece 2013’ten sonra ilk kez 1 milyon sınırı aşıldı.

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2024 yılında yeniden yükselişe geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 18 farklı limana demirleyen 675 kruvaziyer gemisi, toplam 1 milyon 58 bin 752 yolcu taşıdı. Sadece temmuz ayında 326 bin 450 yolcunun Türkiye limanlarını ziyaret etmesiyle son 12 yılın en yüksek temmuz ayı yolcu sayısına ulaşıldı.

Kruvaziyer gemilerinin en çok uğradığı limanlar arasında Kuşadası 516 bin 930 yolcu ile ilk sırada yer alırken, İstanbul 301 bin 124 yolcu ile ikinci oldu. İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme de dikkat çeken limanlar arasında öne çıktı.

Ocak-temmuz döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

"Alanya 6 kruvaziyerle 6 bin 646 yolcu, Amasra'ya 18 kruvaziyerle 16 bin 991 yolcu, Antalya 5 kruvaziyerle 7 bin 77 yolcu, Bodrum 54 kruvaziyerle 67 bin 547 yolcu, Bozcaada7 kruvaziyerle 4 bin 101 yolcu, Çanakkale 18 kruvaziyerle 9 bin 684 yolcu, Çeşme 37 kruvaziyerle 21 bin 942 yolcu, Dikili 13 kruvaziyerle 3 bin 104 yolcu, Fethiye 2 kruvaziyerle 192 yolcu, Göcek 2 kruvaziyerle 265 yolcu, İstanbul 127 kruvaziyerle 301 bin 124 yolcu, İzmir 28 kruvaziyerle 52 bin 87 yolcu, Kaş 4 kruvaziyerle 5 bin 729 yolcu, Kuşadası 316 kruvaziyerle 516 bin 930 yolcu, Marmaris 15 kruvaziyerle 22 bin 571 yolcu, Samsun 12 kruvaziyerle 11 bin 813 yolcu, Sinop 1 kruvaziyerle 1076 yolcu, Trabzon 10 kruvaziyerle 9 bin 873 yolcu."

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak-temmuz döneminde 2013'ten sonra ilk defa 1 milyon yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-temmuz dönemi yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 890 bin 517, 2023'te 691 bin 958, 2022'de 376 bin 924 yolcu, 2021'de 5 bin 935 yolcu, 2020'de 1824 yolcu, 2019'da 47 bin 756 yolcu, 2018'de 112 bin 357 yolcu, 2017'de 161 bin 138 yolcu, 2016'da 361 bin 815 yolcu, 2015'te 939 bin 518 yolcu, 2014'te 805 bin 701 yolcu, 2013'te 1 milyon 53 bin 692 yolcu, 2012'de 969 bin 116 yolcu, 2011'de 1 milyon 15 bin 97 yolcu."

