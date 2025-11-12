20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan, Gürcistan’da düşen, 20 askerin bulunduğu uçakta şehit olan personelin ailesine şehadet haberi verildi.

MSB’ye ait C130 tipi kargo uçağının Gürcistan’da düşmesinin ardından şehit olan askerlerin ailelerine haber veriliyor. Haberi alan aileler büyük üzüntü yaşarken askerlerin evlerinin bulunduğu bölgelere Türk bayrakları asıldı.

PİLOT YARBAY GÖKHAN KORKMAZ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti. Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Karabük'teki ailesine ulaştırıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ AKIN KARAKUŞ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit oldu. Merzifon Hava Üssü’nde görev yapan şehit Karakuş’un ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit Akın Karakuş'un anne ve babasının Gümüşhane’de bulundukları, şehadet haberini orada aldıkları öğrenildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’ta bulunan yakınlarına da bilgi verildi. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, evin önüne Türk bayrağı asıldı. Şehidin ağabeyi ve eniştesi, cenaze işlemleri için Amasya’nın Merzifon ilçesine doğru yola çıktı.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ İLKER AYKUT

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN

Gürcistan’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi, Bilecik’teki ailesine verildi.

NE OLMUŞTU

Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği belirtilen kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaza ulaşmak için koordineli çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. MSB uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu.

Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. MSB, uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisini paylaştı.