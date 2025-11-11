Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi kargo uçağı, Azerbaycan’ın Gence kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Gürcistan hava sahasında radardan kayboldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan, uçuş ekibi dahil 20 personelimizin bulunduğu C-130 uçağımız Gürcistan’da düşmüştür" denildi.

Henüz düşüş nedeninin belirlenemediği olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SİNYAL BAĞLANTISI 27 DAKİKA SONRA KESİLDİ

Sözcü'de yer alan haberde, uçağın sabah saatlerinde Trabzon’dan Azerbaycan’a gittiği, ardından Gence Havalimanı’ndan saat 13.20’de Türkiye’ye dönüş için havalandığı öğrenildi. Kalkıştan 27 dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına yaklaşık beş kilometre mesafede bulunan Signagi bölgesine düştüğünü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan Gürcistan Hava Navigasyon İdaresi, uçağın hava sahalarına girişinden birkaç dakika sonra radardan kaybolduğunu, herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini öne sürdü.

Kazanın ardından Türkiye ve Gürcistan arasında koordineli arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

ERDOĞAN GÜRCİSTAN BAŞBAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ile telefonda görüştü. Görüşmede arama-kurtarma çalışmalarındaki son durumun ele alındığı belirtildi.