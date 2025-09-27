2 milyar işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonuna 11 gözaltı

Yayınlanma:
Kayseri'de yasa dışı bahis oyunları oynatan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Türkiye'nin birçok noktasında yasa dışı bahis oyunları oynatan şüphelilere yönelik art arda operasyon yapılıyor. Operasyonların yeni adresi Kayseri oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarıyla çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

11 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 17 telefon, 13 sim kart, tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin, polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

