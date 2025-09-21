Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
Yayınlanma:
Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 76 şüphelinin "para nakline aracılık etmek" suçundan hesap hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 hazır kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 10 hafıza kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ali Yerlikaya FETÖ operasyonlarının bilançosunu açıkladı!Ali Yerlikaya FETÖ operasyonlarının bilançosunu açıkladı!

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum
Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!
Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!