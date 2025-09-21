Ali Yerlikaya FETÖ operasyonlarının bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada FETÖ’ye yönelik 39 operasyonda 97 şüphelinin yakalandığını, 16’sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ’ye yönelik son bir haftada 39 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ’ye karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik. 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16’sı tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam; 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz" dedi.

Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı şöyle:

FETÖ’ye karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik.

97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16’sı tutuklandı.

27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlarımızda toplam; 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonları gerçekleştiren Polisimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

