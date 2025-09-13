Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da dev operasyon!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar ham maddesi imha edildi. 34 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
