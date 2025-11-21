2 arkadaşa sokak ortasında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 940. Sokak'ta, geçtiğimiz gün 21.30’da meydana gelen olayda, sokakta bekleyen B.S. ve Y.K isimli 2 arkadaşa yürüyerek gelen maskeli 1 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlar B.S.'ye isabet ederken 2 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

1 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Turistik bölgede işletmeye silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralandı

Yaralı B.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA!

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.