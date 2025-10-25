19 yaşındaki sürücüden acı haber

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü Mehmet Reşit Solmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOFULAR KAVŞAĞI YAKINLARINDA YAŞANDI

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya karayolunun Sofular Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

BARİYERE ÇARPTI

Mehmet Reşit Solmuş idaresindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Kazanın şiddetiyle ağır hasar gören araçtaki sürücü ağır yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Solmuş kurtarılamadı.