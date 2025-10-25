19 yaşındaki sürücüden acı haber

19 yaşındaki sürücüden acı haber
Yayınlanma:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Mehmet Reşit Solmuş hayatını kaybetti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü Mehmet Reşit Solmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOFULAR KAVŞAĞI YAKINLARINDA YAŞANDI

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya karayolunun Sofular Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptıEşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı

BARİYERE ÇARPTI

Mehmet Reşit Solmuş idaresindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Ailesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadıAilesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadı

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Kazanın şiddetiyle ağır hasar gören araçtaki sürücü ağır yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Solmuş kurtarılamadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı
Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı
Polatlı’da acı olay! Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü
Polatlı’da acı olay! Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü