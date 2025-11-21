19 yaşındaki kiralık tetikçi 190 bin liraya otomobil kurşunladı

Samsun Atakum’da V.Y.’nin aracını 190 bin TL karşılığında kurşunlayan 19 yaşındaki Hakkı Kerem Topal, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, tetikçi ile azmettirici arasında telefonla aracılık yaptığı belirlenen 19 yaşındaki S.N.Ş. de gözaltına alındı. Olayda, V.Y.’nin başına tabanca dayandığı ancak silahın tutukluk yaptığı bildirildi.

Olay, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 3014’üncü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Kerem Topal, aralarında husumet bulunan V.Y.’ye ait 34 FAK 830 plakalı otomobile tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin arka camına ve tamponuna kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheli Hakkı Kerem Topal'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Topal’ın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" İDDİASI VE TETİKÇİNİN İFADESİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bazı tanıkların, şüphelinin otomobile ateş ettikten sonra tabancayı V.Y.’nin başına dayadığını ancak tabancanın tutukluk yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli Hakkı Kerem Topal ise emniyetteki ifadesinde, bu eylemi 190 bin lira karşılığında gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Topal, çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACILIK YAPAN KADIN DA GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tetikçi Hakkı Kerem Topal ile kimliği henüz belirlenemeyen azmettirici arasında telefon aracılığıyla iletişimi sağlayan kişinin S.N.Ş. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.N.Ş.'yi de gözaltına aldı. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

