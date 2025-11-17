'Dijital suç pazarı' büyüyor: "Her ilde suikast ve insan kaçakçılığı yapılır"

İnternet tabanlı mesajlaşma ve sosyal medya platformları üzerinden organize suç faaliyetlerinin yürütüldüğü ve hizmet olarak sunulduğu belirlendi. T24'den Mehmet Duran Boztepe'nin haberine göre, "yeni nesil suç örgütleri" adı altında faaliyet gösteren bu grupların, para karşılığında silahlı saldırı, darp, insan ticareti ve yasadışı finansal işlemler için açıkça ilanlar verdiği ortaya çıktı.

CİNAYET VE DARP İÇİN FİYAT TARİFESİ

Araştırma için taranan bazı hesaplar, "Para karşılığı silahla saldırı" adı altında tetikçilik hizmeti sunduklarını ileri sürdü. Hesap sahibi, "dükkân kurşulama" boyutunda kalması halinde fiyatın 550 bin TL olduğunu ancak "en uygun haliyle" 530 bin liraya yapacağını belirtti.

Fiyat tarifeleri, suçun şiddetine göre artış gösteriyor. "Sokakta kişi vurma" için "en uygun" 700 bin TL fiyat veren hesap, "dükkânın içinde şahıs vurmak" için ise 1 milyon 200 bin TL'den "hizmet verdiğini" iddia etti. Bir başka hesap ise "yaralama, kol bacak kırma" adı altında benzer hizmet sunduğunu ve "kol bacak kırmak" için 25 bin TL fiyat talep ettiğini belirtti. Bu tür hizmetler için "hedef şahıs"ın isim, soy isim ve fotoğrafı isteniyor.

SİLAH VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI İLANLARI

Çeşitli platformlarda "her ilde suikast" ve "mekân kurşunlama" gibi anahtar kelimelerle onlarca paylaşıma rastlanabiliyor. İletişime geçilen bir kullanıcı, cinayet veya ağır yaralama tekliflerini kabul ettiklerini ve fiyatın "silahın kimden olacağına göre değiştiğini" iddia etti.

Bazı hesaplar, "ruhsatsız ama temiz" olarak tanımladıkları tabanca, pompalı tüfek ve uzun namlulu silahların fiyatlarının 10 bin ila 300 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Görsellerde markası silinmiş silah fotoğrafları paylaşıldı.

Başka bir aramada ise "geçiş garantili" ifadesiyle paylaşılan insan kaçakçılığı ilanına ulaşıldı. Türkiye üzerinden Bosna Hersek’e havayoluyla ulaştıktan sonra "Almanya’ya ait hizmet görev aracıyla" Avrupa’nın her yerine geçiş vaat eden bu hesap, kişi başı 4 bin 500 Euro talep etti. İlan sahibi, bot, ormandan geçme, TIR gibi bir durum olursa para almayacağını belirterek, işin yüzde 100 garantili olduğunu öne sürdü.

YASADIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCU TİCARETİ

Dijital suç pazarında ayrıca yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti ilanları da yer alıyor. Gruplarda, yasadışı bahiste para transferi amacıyla çeşitli banka hesaplarının kiralandığı iddia edildi. Çeşitli dijital uygulamalar aracılığıyla yapılan bu işlemlerde, 23 yaş üstü kişilere banka hesabı başına günlük 1500 TL, 23 yaş altına ise 1200 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Kendisini “e torbacı” olarak isimlendiren şahıslar, metanfetamin, esrar ve benzeri uyuşturucu maddelerin satışını yaptığını ve işlemleri çeşitli kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia etti.