18 yaşında kardeşlerine 'anne' olacak: Velayetleri için savaşacağım

Yayınlanma:
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, boşandığı eşi Ferdi A. (45) tarafından iş yerinde av tüfeğiyle vurularak hayattan koparılan 37 yaşındaki Şerife A.’nın kızı Şehrazat A. (18), annesinin son gününü ve verdikleri hukuk mücadelesini anlattı. Babasının ceza indirimi almak için çeşitli yollara başvurduğunu iddia eden genç kız, geride kalan iki kardeşinin velayetini almak için savaşacağını söyledi.

Annesinin katledildiği 11 Ekim günü yaşananları anlatan Şehrazat A., sabah saatlerinde evde yine gerginlik yaşandığını belirtti. Babasının annesine sürekli iftira attığını ve suçlamalarla üzerine gittiğini ifade eden genç kız, o sabahı şu sözlerle anlattı:

"Olay günü sabah kavga etmişlerdi. Yine suçlamalarla annemin üstüne geldi. Sonrasında annem iş yerine gitmişti. Annemi takip edip, orada katletti. O sabah evden annemle birlikte çıkmıştık. Ağabeyim işe bırakmıştı ama o katil yüzünden eve birlikte dönemedik."

bosandigi-esi-tarafindan-oldurulen-serif-1033951-306841.jpg

İŞ YERİNDE AV TÜFEĞİYLE DEHŞET

Olay, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 11 Ekim sabahı meydana gelmişti. İddiaya göre Ferdi A., 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.’nın çalıştığı dönerci dükkanına gelerek yanında getirdiği av tüfeğiyle eski eşine ateş açtı. Saldırının ardından Ferdi A. kaçarken, kanlar içinde kalan Şerife A. olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

bosandigi-esi-tarafindan-oldurulen-serif-1033952-306841.jpg

"BARIŞMAK İÇİN GİTTİM ANİDEN SİNİRLENDİM"

Cinayetin ardından polis ekiplerince yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ferdi A., savcılıktaki ifadesinde cinayeti dedesinden kalma tek kırma tüfekle işlediğini itiraf etti. Zanlının ifadesinde, "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip, öldürdüm. Saat 11.00 sıralarında Şerife A.'nın çalıştığı iş yerine gittim. Tüfeği kendisine tuttum ve göğsüne 1 el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kan donduran tablo: 2 kadın öldürüldüKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kan donduran tablo: 2 kadın öldürüldü

bosandigi-esi-tarafindan-oldurulen-serif-1033953-306841.jpg

"CEZASI HAFİFLESİN DİYE DELİ RAPORU ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Annesinin katilinin en ağır cezayı almasını isteyen Şehrazat A., babasının "iftira" ve "akıl sağlığı" savunmalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Babasının boşanma sürecinde annesine sürekli baskı yaptığını belirten Şehrazat A., şunları söyledi:

"Şu an kendisini, 'İftira attı' diyerek savunuyor. Cezası hafiflesin diye kendine deli raporu çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir durum yok. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Annemin, suçsuz bir kadının özellikle kanının yerde kalmasını istemiyorum. Anneme sürekli 'Kalk seni boşayacağım, boşanalım. Seni istemiyorum' diyordu. Anneme artık ben, 'Anne boşa, başka bir ev tutup çıkalım. Kendi hayatımıza bakalım' dedim. Sonrasında ise boşandılar."

bosandigi-esi-tarafindan-oldurulen-serif-1033954-306841.jpg

"KARDEŞLERİMİN VELAYETİ İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Babasının memleketinden olaydan bir gece önce döndüğünü belirten Şehrazat A., ailenin dağılmaması için sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi. 4 kardeş olduklarını, 19 yaşında bir ağabeyi ile 14 ve 11 yaşlarında iki erkek kardeşi bulunduğunu belirten genç kız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babam olaydan bir gün önceki gece memleketinden dönmüştü. Girip odaya yattı, sabah ise olay yaşandı. Küçük kardeşlerimin velayetlerini kendim almak istiyorum. Onun için savaşacağım ve elimden geleni de ardıma koymayacağım. Artık her şey kardeşlerim için. En ağır cezayı almasını, suçunu kabullenmesini istiyorum. İçimiz rahatlamaz belki ama ibret olur en azından. Hiçbir kadın boşanmış bile olsa ölümü hak etmiyor."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

