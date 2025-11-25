Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kan donduran tablo: 2 kadın öldürüldü

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Erdal Yıldız, tartıştığı eşi Sümeyye Yıldız’ı (34) tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi.

İddiaya göre, Erdal Yıldız ve eşi Sümeyye Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdal Yıldız, eşine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Sümeyye Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Erdal Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TABANCAYLA ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Bir diğer kadın cinayeti ise Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşandı. Bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olay, Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı.

BİR YILDA 282 KADIN CİNAYETİ

Yaşanan bu olaylar istatistiklere yeni sayılar eklerken, genel tablo şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklamasına göre geçen yılın 25 Kasım tarihinden bu yana 282 kadın cinayeti işlenirken 286 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Öte yandan elde edilen verilere göre, sadece bu yılın ekim ayında 19 kadın öldürülürken 22 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.