11 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 kişi tutuklandı, 2 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

'GARSON' KODLU TANIKTAN DELİL ELDE EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde şüpheliler hakkında örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu, 'Garson' kod isimli gizli tanıktan alınan SD kartta bilgi kaydı tespit edildiği, Bank Asya'da hesap açtıkları ve bu hesaplarda anormal hareketlilik görüldüğü, örgütün şifreli iletişim tekniği olarak değerlendirilen peş peşe arama kayıtlarının mevcut olduğu belirlendi.

22 ŞÜPHELİNİN TAMAMINA ULAŞILDI

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde koordineli operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamına ulaşılarak polis birlikleri tarafından gözaltına alındı.

MAHKEME TUTUKLAMALARA KARAR VERDİ

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli etkin pişmanlık düzenlemelerinden yararlanarak itirafta bulundu ve emniyetten tahliye edildi. Diğer 10 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

