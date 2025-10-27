9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Yayınlanma:
Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PYD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

FETÖ'nün askeri ve öğrenci yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli yakalandıFETÖ'nün askeri ve öğrenci yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

KPSS ve Adli Yargı sınavları usulsüzlüklerine FETÖ operasyonuKPSS ve Adli Yargı sınavları usulsüzlüklerine FETÖ operasyonu

9 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizeszi seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Türkiye
İBB'ye kayyum sözünü ilk dillendiren Cem Küçük oldu
İBB'ye kayyum sözünü ilk dillendiren Cem Küçük oldu
'Türlerin kökeni'ni kitabını basan yayınevine 'mermili' tehdit
'Türlerin kökeni'ni kitabını basan yayınevine 'mermili' tehdit
17 göçmenin hayatını kaybettiği faciada 17 gözaltı!
17 göçmenin hayatını kaybettiği faciada 17 gözaltı!