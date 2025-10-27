9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
9 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.