FETÖ'nün askeri ve öğrenci yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücecadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına odaklandı.

ÇOK SAYIDA DELİL ÜZERİNDEN ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler ve teknik takip sonucunda 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler hakkında toplanan deliller arasında; örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları, daha önce haklarında işlem yapılmış mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya'da hesap hareketlerinin olduğu ve ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği yönünde tespitler yer aldı. Bu deliller doğrultusunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gözaltı kararının ardından, Samsun merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin tamamı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak ve haklarındaki yasal işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.