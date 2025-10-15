FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Cumhuriyet Savcısı A.Ç. yakalandı.
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı yakalandı.
KPSS ve Adli Yargı sınavları usulsüzlüklerine FETÖ operasyonu
9 yıldır aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
6 YIL 5 AY HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski Cumhuriyet Savcısı A.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.