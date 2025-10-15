FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı

Yayınlanma:
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Cumhuriyet Savcısı A.Ç. yakalandı.

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

6 YIL 5 AY HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski Cumhuriyet Savcısı A.Ç. (35) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

