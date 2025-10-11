9 yıldır aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye'de yapılan operasyonda 9 yıldır aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı saklandığı evde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde sohbet imamlığı, bölge sorumluluğu yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte genel sekreterlik görevinde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıldan bu yana aranan S.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

SAHTE KİMLİK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda şüpheli yakalandı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Sahte kimlikle yakalanan FETÖ zanlısının çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.