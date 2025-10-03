30 ilde FETÖ operasyonu: Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir Dahil olmak üzere 30 ilde yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

FETÖ'ye finansman sağladıkları, sosyal medya üzerinden propagandasının yaptıkları ve örgüt sorumluları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 91 şüpheli yakalanırken 64 kişi tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

30 İLDE FETÖ OPERASYONU: YENİ YAPILANMADA YER ALAN 91 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın 2 hafta süren operasyonun detaylarına ilişkin paylaşımı şu şekilde: