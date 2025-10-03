30 ilde FETÖ operasyonu: Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı

Ali Yerlikaya, jandarmanın 30 ilde 2 hafta süren FETÖ operasyonunun detaylarını paylaştı. Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı; 64'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir Dahil olmak üzere 30 ilde yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

FETÖ'ye finansman sağladıkları, sosyal medya üzerinden propagandasının yaptıkları ve örgüt sorumluları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 91 şüpheli yakalanırken 64 kişi tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

30 İLDE FETÖ OPERASYONU: YENİ YAPILANMADA YER ALAN 91 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın 2 hafta süren operasyonun detaylarına ilişkin paylaşımı şu şekilde:

30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda;

91 şüpheliyi yakaladık 64'ü TUTUKLANDI.
3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde;
İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,
Örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

