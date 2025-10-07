Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! Altı gözaltı

Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 5’i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan (5)'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere (6) şüphelinin, Ankara merkezli olarak 07.10.2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Başsavcılık açıklamasında bu durum şu şekilde aktarıldı:

"Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

