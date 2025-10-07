7 ilde 7 çeteye operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.
7 ilde yapılan operasyonlarda 7 ayrı suç örgütüne jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldığını ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sınınn tutuklandığını, 27'si hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.
1 MİLYAR 40 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon sonucunda yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon liralık mal varlıklarına da el konulduğu aktarıldı. Şüphelilerin;
- Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri,
- Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri,
- Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,
- Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı.