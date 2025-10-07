7 ilde 7 çeteye operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ayrı kentte 7 organize suç örgütüne yapılan operasyon sonucunda 78 şüphelinin yakalandığını, yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal varlıklarına da tedbir kararı uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.

7 ilde yapılan operasyonlarda 7 ayrı suç örgütüne jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldığını ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sınınn tutuklandığını, 27'si hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

1 MİLYAR 40 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon sonucunda yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon liralık mal varlıklarına da el konulduğu aktarıldı. Şüphelilerin;

FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandıFETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

7 il merkezli 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

78 şüpheliyi yakaladık 46’sı TUTUKLANDI. 27'si adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri,

Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri,

Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

