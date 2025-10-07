İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.

7 ilde yapılan operasyonlarda 7 ayrı suç örgütüne jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldığını ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sınınn tutuklandığını, 27'si hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

1 MİLYAR 40 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon sonucunda yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon liralık mal varlıklarına da el konulduğu aktarıldı. Şüphelilerin;

Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri,

Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri,

Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şu şekilde: