FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü N.M.T. saklandığı adreste yakalandı.

yeni-proje-2025-10-06t154748-665.jpg

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Herkesi bu iki mesajla dolandırdılar! 900 milyonluk vurgun yapan çete çökertildiHerkesi bu iki mesajla dolandırdılar! 900 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

YENİ YAPILANMAYA OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 03 Ekim 2025 tarihli paylaşımında FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir Dahil olmak üzere 30 ilde yapılan operasyonun detaylarını paylaşmıştı.

30-ilde-feto-operasyonu-yeni-yapilanmada-yer-alan-91-kisi-yakalandi.jpg

FETÖ'ye finansman sağladıkları, sosyal medya üzerinden propagandasının yaptıkları ve örgüt sorumluları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 91 şüpheli yakalanırken 64 kişi tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 12 tutuklamaFETÖ'nün sözde askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 12 tutuklama

Bakan Yerlikaya'nın 2 hafta süren operasyonun detaylarına ilişkin verdiği bilgilere göre; yakalanan şahısların terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

