FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ'CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü N.M.T. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YENİ YAPILANMAYA OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 03 Ekim 2025 tarihli paylaşımında FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir Dahil olmak üzere 30 ilde yapılan operasyonun detaylarını paylaşmıştı.

FETÖ'ye finansman sağladıkları, sosyal medya üzerinden propagandasının yaptıkları ve örgüt sorumluları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 91 şüpheli yakalanırken 64 kişi tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya'nın 2 hafta süren operasyonun detaylarına ilişkin verdiği bilgilere göre; yakalanan şahısların terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.