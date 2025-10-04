Herkesi bu iki mesajla dolandırdılar! 900 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından yürütülen operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yerlikaya, PTT ve HGS logosuyla sahte internet siteleri oluşturan ve yanıltıcı SMS'ler gönderen şebekenin çökertildiğini belirtti.

SAHTE SİTE VE YANILTICI SMS'LER

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonun hedefindeki şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işliyordu:

Şebeke üyeleri, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) resmi adını ve logosunu kullanarak gerçeğiyle birebir aynı sahte internet siteleri ve ara yüzler oluşturuyordu. Ardından, vatandaşların cep telefonlarına "HGS borcunuz var" veya "Teslim Alınmamış Kargonuz var" gibi içeriklere sahip yanıltıcı kısa mesajlar (SMS) gönderiyorlardı. Bu mesajlarla paniğe kapılan veya meraklanan vatandaşlar, mesajdaki linke tıklayarak sahte internet sitelerine yönlendiriliyor ve bu yolla dolandırılıyordu.

30 ilde FETÖ operasyonu: Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE KOORDİNELİ OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

10 TUTUKLAMA VE YÜZLERCE HESABA EL KOYMA

Düzenlenen operasyonlarda, haklarında soruşturma başlatılan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait olduğu tespit edilen 200 adet banka hesabına ve 30 adet kripto para hesabına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımını operasyonda "Emeği geçenleri tebrik ediyorum" sözleriyle tamamladı.