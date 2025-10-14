2008 ve 2011 adli yargı sınavları ve 2010 KPSS sınavı için FETÖ operasyonu!

2008 ve 2011 adli yargı sınavları ve 2010 KPSS sınavı için FETÖ operasyonu!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ'ye mensup kişiler tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8'i ihraç kamu görevlisi, 1'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ'ye mensup kişiler tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8'i ihraç kamu görevlisi, 1'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan ilk açıklama
Tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan ilk açıklama
Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!
Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!