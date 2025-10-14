2008 ve 2011 adli yargı sınavları ve 2010 KPSS sınavı için FETÖ operasyonu!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ'ye mensup kişiler tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8'i ihraç kamu görevlisi, 1'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.