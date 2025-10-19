32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde FETÖ propagandasını yaptıkları, finans sağladıkları ve terör örgütü içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları iddia edilen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

3-001.png

62 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, 32 ilde terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 41'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2-001.png

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık

41'i TUTUKLANDI. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

