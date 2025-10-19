32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
62 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Yerlikaya, 32 ilde terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Şüphelilerden 41'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık
41'i TUTUKLANDI. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
