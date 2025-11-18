100 milyarlık vurgunda kritik detaylar: Holding sahibi de sektör devi de gözaltında!

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER

Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te deprem etkisi yaratan operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21’i İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Bu arada, Özcan Halaç’ın sahibi olduğu İAR Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyon da jandarma eli ile yürütülmüştü.



Yaşar Albayrak da gözaltına alınan isimler arasında.

‘100 MİLYARLIK VURGUN’ İDDİASI

Savcılık, kamu zararının 100 milyar lira seviyesinde olduğunu duyurdu. Şüpheliler, altın ve gümüşün dış ticaretinde bir dizi usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Altın levha olarak gümrüğe beyan edilen bir dizi ürünün pirinç levha veya imitasyon altın olduğu belirlendi.

SEKTÖRÜN DEVLERİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, altın ve gümüş piyasasının önde gelen bir dizi ismin olduğu anlaşıldı. Albayrak Döviz ve Altın AŞ’nin sahiplerinden Yaşar Albayrak, AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş ile bu kişinin oğlu Fatih Kurtulmuş ile Emen Gold’ün sahibi Bilal Kızmaz gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan baba Nasrettin Kızmaz’ın ise yurt dışında olduğu kaydedildi.

Bu kişilerin yanı sıra Ömer Baran, İsmail Umut, Celal Yurtkan, Veysi Ulutaş, Müslüm Seydal, İbrahim Çörtük, Hasan Baran, Resul Süzgün, Erdal Barlık, Ahmet Öncü, İsmail Umut Kökoğlu, Tarık Ata, Celal Baran, Garbis Haçataroğlu ve Yüksel Baran, hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler oldu.

Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!

İHBARI RAMATÇI YAPTI!

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, anılan soruşturmanın gerisinde ise bir ihbarın yer aldı. Ramatçı olarak faaliyet gösteren Muhammet Yiğit’in (29), iş yaptığı bir dizi kişi ve firma ile ilgili ihbarda bulunduğu kaydedildi. Bu kişinin, dış ticareti yapılan altın ve gümüşte usulsüzlük yapıldığını, yapılan işlemlerin de doğrudan tanığı olduğunu kaydettiği ifade edildi. Bu sabah gözaltına alınan Muhammet Yiğit’in, Erol Kurtulmuş’tan 2 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürerek, bu kişiyi tehdit ettirdiği anlaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.

Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!

HESABINA BLOKE KONULMUŞTU

Bu arada Erol Kurtulmuş’un şirketi Aga Holding, Albayrak Döviz ve Altın AŞ’den geçen yüklü miktardaki paraya ilişkin de bir soruşturmaya konu olmuştu. Albayrak Döviz’den Aga Holding’e 9 Ekim’de 800 bin dolar, 14 Ekim’de 7 milyon 830 bin dolar 15 Ekim’de ise 7.9 milyon dolar gönderildi.

Ürün alımı için gönderilen bu paralardan 7.9 milyon dolarına bloke konuldu. Söz konusu blokenin gerekçesi ise Merkez Bankası’nda alınan 1 milyon 286 bin liralık döviz teşviği oluşturdu. Gelen teşvik parası 8 Ekim günü Merkez Bankası’na iade edildi. Bu transfer sonrası ilgili hesaptaki bloke de kaldırılmışı.