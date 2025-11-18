100 milyarlık vurgunda kritik detaylar: Holding sahibi de sektör devi de gözaltında!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Altın ve gümüş ihracatında usulsüzlük yaparak 100 milyar liralık kamu zararına yol açıldığı suçlaması ile yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Bu sabah gözaltına alınan isimler arasında Albayrak Döviz ve Altın AŞ sahiplerinden Yaşar Albayrak ile Aga Holding’in sahibi Erol Kurtulmuş ile oğlu Fatih Kurtulmuş da yer alıyor. Soruşturmanın gerisinde ise bir ihbarın yer aldığı anlaşıldı.

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER

Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te deprem etkisi yaratan operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21’i İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Bu arada, Özcan Halaç’ın sahibi olduğu İAR Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyon da jandarma eli ile yürütülmüştü.

whatsapp-image-2025-11-19-at-23-59-09.jpeg
Yaşar Albayrak da gözaltına alınan isimler arasında.

‘100 MİLYARLIK VURGUN’ İDDİASI

Savcılık, kamu zararının 100 milyar lira seviyesinde olduğunu duyurdu. Şüpheliler, altın ve gümüşün dış ticaretinde bir dizi usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Altın levha olarak gümrüğe beyan edilen bir dizi ürünün pirinç levha veya imitasyon altın olduğu belirlendi.

kapalicarsi-operasyon.jpg

SEKTÖRÜN DEVLERİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, altın ve gümüş piyasasının önde gelen bir dizi ismin olduğu anlaşıldı. Albayrak Döviz ve Altın AŞ’nin sahiplerinden Yaşar Albayrak, AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş ile bu kişinin oğlu Fatih Kurtulmuş ile Emen Gold’ün sahibi Bilal Kızmaz gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan baba Nasrettin Kızmaz’ın ise yurt dışında olduğu kaydedildi.

Bu kişilerin yanı sıra Ömer Baran, İsmail Umut, Celal Yurtkan, Veysi Ulutaş, Müslüm Seydal, İbrahim Çörtük, Hasan Baran, Resul Süzgün, Erdal Barlık, Ahmet Öncü, İsmail Umut Kökoğlu, Tarık Ata, Celal Baran, Garbis Haçataroğlu ve Yüksel Baran, hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler oldu.

Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!

İHBARI RAMATÇI YAPTI!

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, anılan soruşturmanın gerisinde ise bir ihbarın yer aldı. Ramatçı olarak faaliyet gösteren Muhammet Yiğit’in (29), iş yaptığı bir dizi kişi ve firma ile ilgili ihbarda bulunduğu kaydedildi. Bu kişinin, dış ticareti yapılan altın ve gümüşte usulsüzlük yapıldığını, yapılan işlemlerin de doğrudan tanığı olduğunu kaydettiği ifade edildi. Bu sabah gözaltına alınan Muhammet Yiğit’in, Erol Kurtulmuş’tan 2 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürerek, bu kişiyi tehdit ettirdiği anlaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.

Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!

HESABINA BLOKE KONULMUŞTU

Bu arada Erol Kurtulmuş’un şirketi Aga Holding, Albayrak Döviz ve Altın AŞ’den geçen yüklü miktardaki paraya ilişkin de bir soruşturmaya konu olmuştu. Albayrak Döviz’den Aga Holding’e 9 Ekim’de 800 bin dolar, 14 Ekim’de 7 milyon 830 bin dolar 15 Ekim’de ise 7.9 milyon dolar gönderildi.

Ürün alımı için gönderilen bu paralardan 7.9 milyon dolarına bloke konuldu. Söz konusu blokenin gerekçesi ise Merkez Bankası’nda alınan 1 milyon 286 bin liralık döviz teşviği oluşturdu. Gelen teşvik parası 8 Ekim günü Merkez Bankası’na iade edildi. Bu transfer sonrası ilgili hesaptaki bloke de kaldırılmışı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
Ankara'da ücretsiz oldu
Ünlü bankadan altın tahmini! 2026 yılı için rakam verdi
30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı
Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!
Son dakika|Böcek ailesinin Adli Tıp raporu çıktı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı
Türkiye
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak