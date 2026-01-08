Adliye soygunundaki altınlarla ne yapıldığı belli oldu! Soygunun arkasındaki çete ortaya çıktı!

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma genişletiliyor. Yapılan operasyonlar neticesinde tutuklu sayısı 16'ya yükselirken, olayın organize bir suç örgütü tarafından planlandığı ve çalınan değerli madenlerin kuyumcularda eritilerek paraya çevrildikten sonra bir oto galeri aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Adliyedeki vurgunun görüntüleri ortaya çıktı: Kilolarca altın ve gümüşü market arabasıyla böyle kaçırdı

EŞ ZAMANLI OPERASYON: TUTUKLU SAYISI 16'YA ULAŞTI

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma sürecinde tutuklananların sayısı 16'ya ulaştı.

Savcılık, soygunun adım adım nasıl planlandığını ortaya çıkardı. Adli emanette görevli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süre işe gelmemesi üzerine yapılan kontrollerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı anlaşılmıştı.

ALTINLARI TİMURTAŞ'TAN ALIP LÜKS ARAÇLAR SATIN ALMIŞLAR

Soruşturmada, soygun olayına karışan üç yeni isim daha belirlendi: Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar. Altınları Timurtaş'tan teslim alan bu üç kişinin, bunları kuyumcularda bozdurarak lüks araçlar satın aldığı tespit edildi. Bu üç şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer kişilere ise 200 bin euro dağıttı.

GALERİ FİRMASI KURMUŞLAR:KONVOY YAPARAK AĞRI'YA GİTMİŞLER

Savcılığın tespitlerinde şüpheli şahısların elde ettikleri para ile oto galeri firması kurdukları, galeriye araç aldıkları ve İstanbul'dan Ağrı Doğubeyazıt'da bin 500 kilometrelik 12 araçlık konvoy ile gittikleri yer aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, konvoyda kullanılan araçları temin eden kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın aklanmasına aracılık ettiği belirtilen Gülsüm Varol da bulunuyor. Ayrıca, soygunu organize eden ve yöneten Muhammed Seferoğulları'nın kız arkadaşı Elif Dölçek "para aklama" suçundan, adliye dışında araçta bekleyen Metin Soner de hırsızlık suçundan tutuklandı.

SOYGUNUN ARKASINDAKİ ÇETE

Soygunun ardında bir çete olduğu, bu çetenin organizatörünün Muhammed Seferoğulları olduğu, Ağrı'ya konvoy şeklinde giden 16 kişinin tutuklandığı ancak Seferoğlu'nun firari olduğu öğrenildi.

ALTINLARI AĞRI'DA BOZDURMUŞLAR

Şüphelilerin, bu galeri üzerinden araç alım satımı yaparak parayı aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Ağrı Doğubeyazıt'ta aşiret üyelerini otellerde ağırladıkları ve kalan altınları "Koç Kuyumculuk" adlı bir kuyumcuda bozdurmaya devam ettikleri öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER VE MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI

Soygunu organize eden Muhammed Seferoğulları'nın olay sırasında araçta beklediği ve kuzeni Muhammed Efe ile birlikte firari olduğu bildirildi. Ayrıca, Cahit Polat, Feyyaz Dinç ve Ahmet Dinç'in de aralarında bulunduğu firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu. Yapılan operasyonlarda sadece 9 gram altın ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında 677 bin 695 lira bulundu. Konvoyda kullanılan 12 araca ve altınların parasıyla satın alınan 4 lüks araca el konuldu.

TİMURTAŞ: ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM

Vurgunu yapan memur Timurtaş'ın bir arkadaşına, "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği ve altınları adliyeden çıkardığı sırada olası müdahale önlemi olarak silahlı bir kişinin beklediği de öne sürülenler arasında.

"BU PARA İLE GALERİCİLİK YAPABİLİR MİYİZ?"

Tutuklu şüphelilerden Ömer Karaca'nın Whatsapp'taki mesajları ortaya çıktı. Karaca'nın mesajında "100 bin Euro daha gelebilir, toplamda 200 bin Euro, 5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz?" yazdığı görüldü.