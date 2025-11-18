Kapalıçarşı’daki ‘Forex dolandırıcılığı’ dosyasında görevdeki bir imam da çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma Balansfx ve Amorfx adındaki forex yatırım platformları üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına da kapsıyor. Bu kapsamda, bugüne değin 4 ayrı operasyon yapıldı. Soruşturma dosyasına göre bu süreçte 293 paravan şirket kullanıldı. Anılan şirketlerin çok önemli bir bölümü, düşük gelir grubuna mensup kişiler ile ev kadınları üzerinde kuruldu.

PARAVAN FİRMALARI ESKİ POLİS KURDURDU

Anılan şirketlerin kurulmasını sağlayanların, adına şirket kurdurulan şüphelilere belli bir miktar kazanç elde etme vaadinde bulunduğu kaydediliyor. Dolandırıcılık organizasyonun odağında ise

eski polis memuru Murat Dönmezoğlu’nun yer aldığı anlaşıldı.

Mercek altına alınan 240 firmanın banka hesaplarına ilişkin elde edilen grafik Masak raporuna girdi.

‘5.6 MİLYARLIK PARA TRANSFERİ’ İDDİASI

4 ayrı operasyonu kapsayan soruşturma dosyasında toplam şüpheli sayısı 305 olarak kayıtlara girdi. Soruşturma dosyasına göre, paravan olarak kurdurulan yüzlerce firmadan 2 döviz firmasına milyarlarca liralık para akışı oldu. İddiaya göre, Özbey Ailesine ait Venüs Döviz’e 5.6 milyar lira aktarıldı. Angun Döviz AŞ’ye ise 1 milyar lira para aktarıldığı öne sürülüyor. Ayrı bir muhasebe mekanizmasının devreye alındığını öne süren savcılık, elde edilen paralarını 6-7 ayrı bankaya aktarılarak, izin kaybettirilmeye çalışıldığı görüşünde.

DÖNMEZOĞLU’NUN EŞİ DE ŞÜPHELİ

Soruşturma dosyasının şüphelileri arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey, Hüsrev Özbey, Seracettin Özbey, Zafer Tunalı, Cemil Erdoğan, Hasan Dönmezoğlu ile Murat Dönmezoğlu’nun eşi Bilgehan Dönmezoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi yer alıyor.

‘AYNI KONUDA 3 KEZ İFADE VERDİM’

Tutuklanan isimler arasında yer alan Liz Bilişim AŞ’nin sahibi Mehmet Ali Özkan, Coinvest isimli bir şirketinin de böyle bir markasının da olmadığını kaydetti. Soruşturma dosyasına dayanak olarak gösterilen Masak raporu nedeni ile 3 ayrı ifade verdiğini hatırlatan Özkan, “Kripto borsalarında ne benim ne de şirketimin hesabı yok” dedi.

‘BİLİRKİŞİ RAPORU KURGUDAN İBARET’

Özkan ifadesinin devamında, Masak raporundaki tespitlere işaret ederek “Bahsedilen tespit benim hasım olarak şuan karşılıklı hasım olarak yargılamamız olan Raşit Tavus tarafından oluşturulan ve kurgudan ibaret olan bir bilirkişi raporundan başlamıştır. Raşit Tavus ve iş birliği içinde olduğu yapı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK Teftiş Kurulu tarafından soruşturma yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEKİ İMAM DA GÖZALTINA ALINDI

11 Kasım günü gözaltına alınan 76 kişiden 26’sı tutuklandı. Liz Bilişim’in sahibi Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Hotto Yazılım AŞ’nin sahipleri Ozan Şıklaroğlu ile Murat Seçkin ve Fatih Çetez, Mali Müşavir Şeref Karaibiş, Anıl Arslantürk, Esra Kolakan ve Hatice Özyaman tutuklanan 26 isim arasında yer aldı. Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında imam Muhammet Ali Gök de yer aldı. Tutuklanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmam Gök, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.