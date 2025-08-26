10 gündür aranıyordu! Cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan evinden 16 Ağustos günü ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sırasında Babayiğit’in cansız bedeni İskilip-Tosya karayolu Tünel mevkiindeki sarp kayalıklarda bulundu. Eldivas’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırılacak.

Yürek burkan olay: Kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

10 GÜNDÜR ARANIYORDU!

İskilip ilçesinde, evden ekmek almak için ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit'in bulunması amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandoların yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlileri tarafından 10 gündür arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!