10 gündür aranıyordu! Cansız bedeni kayalıklarda bulundu

10 gündür aranıyordu! Cansız bedeni kayalıklarda bulundu
Yayınlanma:
Çorum’un İskilip ilçesinde 10 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan evinden 16 Ağustos günü ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sırasında Babayiğit’in cansız bedeni İskilip-Tosya karayolu Tünel mevkiindeki sarp kayalıklarda bulundu. Eldivas’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırılacak.

Yürek burkan olay: Kızını kurtarmak isteyen baba boğulduYürek burkan olay: Kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

10 GÜNDÜR ARANIYORDU!

İskilip ilçesinde, evden ekmek almak için ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit'in bulunması amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandoların yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlileri tarafından 10 gündür arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!

Kaynak:AA

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı