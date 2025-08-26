Yürek burkan olay: Kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Bursa Büyükorhan'da çaya düşen kızının peşinden atlayan baba Hüseyin Husten yaşamını yitirdi.
İlçenin kırsal Düğüncüler Mahallesi'ndeki kaplıcalara ailesiyle birlikte giden Hüseyin Husten, kızı Arife Husten ile Emet Çayı yakınlarında dolaşmaya çıktı.
SUYA DÜŞEN KIZINININ PEŞİNDEN ATLADI
Bu sırada 15 yaşındaki kızının Emet Çayı'na düştüğünü gören baba, kızını kurtarmak amacıyla peşinden suya atladı.
Baba kızı suda gören çevredekiler yardım amacıyla çaya gitti. 15 yaşındaki kız çocuğu çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılırken, baba Hüseyin Husten akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
45 YAŞINDAKİ ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikten çıkarıldı.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak:AA