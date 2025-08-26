Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül günü, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in ölümü hala aydınlatılamadı. Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızı adalet mücadelesini sürdürürken CHP’li Mahmut Tanal da adalet çağrısında bulundu.

27 Eylül 2024 tarihinde, kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş’in (21) ölümüne ilişkin soru işaretleri sürüyor. Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu ortaya çıkarken Kabaiş’in ailesi, kızlarının intihar etmediğini ifade ederek adalet çağrısında bulunuyor.

rojin-kabais.webp

MAHMUT TANAL’DAN ADALET ÇAĞRISI!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş için adalet çağrısında bulundu. Tanal, “Rojin Kabaiş için gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Olay intihar denilerek kapatılamaz. Suçun en ince ayrıntısına kadar araştırılması ve faillerin bulunması zorunludur” ifadelerini kullanırken atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

“Savcılık derhal etkin ve tarafsız soruşturma yürütmelidir.

Deliller eksiksiz toplanmalı ve korunmalıdır.

Adli tıp raporları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Kamera kayıtları incelenmelidir.

Telefon ve hts kayıtları ayrıntılı şekilde analiz edilmelidir.

Son görüştüğü ve birlikte olduğu kişiler tespit edilip dinlenmelidir.

Yurt idaresinin ve güvenlik birimlerinin ihmalleri olup olmadığı araştırılmalıdır.

Tanık ifadeleri çapraz doğrulama ile teyit edilmelidir.

Arama kurtarma sürecindeki gecikmeler denetlenmeli ve raporlanmalıdır”

kabais.jpg

“CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ KABUL EDİLEMEZ”

Tanal, ifadelerinin devamında “Kadın cinayetlerinde cezasızlık kültürü kabul edilemez. Adalet gecikirse adalet olmaz” sözlerini sarf ederken “Rojin için adalet istiyoruz. Rojin için hakikat istiyoruz. Rojin için etkin soruşturma istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş’in babasından çok konuşulacak açıklama: Yetkilileri işaret ettiRojin Kabaiş’in babasından çok konuşulacak açıklama: Yetkilileri işaret etti

Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baro Başkanı “ihmali” haykırdı: Kritik raporlar dosyada yokRojin Kabaiş’e ne oldu? Baro Başkanı “ihmali” haykırdı: Kritik raporlar dosyada yok



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

