Rojin Kabaiş’in babasından çok konuşulacak açıklama: Yetkilileri işaret etti

Rojin Kabaiş’in babasından çok konuşulacak açıklama: Yetkilileri işaret etti
Yayınlanma:
Vasn Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü, soruşturmanın üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı. Yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunan Kabaiş’in ailesi, dosyadaki DNA bulgularına rağmen adım atılmadığını belirterek “Devlet ortaya çıkarmak istemiyor. Çünkü üniversite ve yurt devlete bağlı, onların parmağı var” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) şüpheli bir biçimde yaşamını yitirmesinin üzerinden 11 ay geçti fakat dosyada bir ilerleme kaydedilmedi. 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında bulundu. Soruşturma gizlilik kararıyla devam ederken aile ve Van Barosu avukatları defalarca savcılıkla görüşmelerine rağmen yeni bir gelişme yaşanmadı.

rojin-kabais.webp

“KİM YAPTI? SEBEBİ NE?”

MA'nın haberine göre, kızının ölümüne ilişkin ihtimallerin üzerinin örtüldüğünü ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, “Devlet ortaya çıkarmak istemiyor. Çünkü üniversite ve yurt devlete bağlı, onların parmağı var” ifadelerini kullanarak isyan etti.

Kızının ölümünde şüpheli noktaların olduğuna dikkat çeken Kabaiş, “Geçen zamana rağmen Rojin’in başına ne geldiğine dair bize hiçbir şey söylemiyorlar. Kim yaptı, sebebi ne? Bu soruların cevabı hâlâ yok” sözlerini sarf etti.

rojin-kabais1.webp

“OLAY KAPATILMAK İSTENİYOR”

Dosyada yer alan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, olaya ilişkin iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilirken Kabaiş, bu bulgunun görmezden gelindiğini ifade ederek “O DNA’lar incelenirse katiller ortaya çıkar. Kızın boğazında morluk, parmağında kırık var. Buna rağmen ‘ölüm morluğu’ deniliyor. Bu, gerçeğin üstünü örtmek demek” söyleminde bulundu.

Rojin’in “suda boğulma” sonucunda hayatını kaybettiği iddiasına da itiraz eden Kabaiş, kızının bedeninde bulunan izlerin, uzun süre suda kalmadığını gösterdiğini belirtti. Kabaiş, “Belli ki bir yerde tutulmuş, bekletilmiş, sonra göle bırakılmış. Kıyafetlerinde iplik parçaları bulundu. Bunların hepsi kanıt” söyleminde bulundu.

rojin-kabais2.jpg

“KIZIMIN İNTİHAR ETMESİ İÇİN BİR SEBEP YOK”

İlk günden beri gündeme getirilen “intihar” iddialarını kabul etmeyen Kabaiş, “Kızımın intihar etmesi için hiçbir sebep yok. Görüntü veya kanıt getirsinler kabul ederim. Ama yok. Yalanları birbirini tutmuyor” sözlerini sarf etti.

Diyarbakır ve Van baroları tarafından savcılığa yöneltilen “Hangi gün öldü, kaç gün suda kaldı?​” sorularının cevapsız bırakıldığını da anımsatan Kabaiş, “Otopsiden sonra bunların açıklanması gerekirdi. Ama söylenmedi. Çünkü işin içinde devletin bağlı olduğu kurumlar var. O yüzden aydınlatılmak istenmiyor” ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baro Başkanı “ihmali” haykırdı: Kritik raporlar dosyada yokRojin Kabaiş’e ne oldu? Baro Başkanı “ihmali” haykırdı: Kritik raporlar dosyada yok

Kaynak:MA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı