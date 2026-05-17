Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem 0850’li hatlardan gelen tuzağa dikkat! Kurban Bayramı öncesi hedef alıyorlar

0850’li hatlardan gelen tuzağa dikkat! Kurban Bayramı öncesi hedef alıyorlar

Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcıların, 0850’li telefon hatları aracılığıyla “kurban bağışı”, “yardım kampanyası” ve “hayır organizasyonu” adı altında vatandaşları kandırmaya çalıştığı ifade edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
0850’li hatlardan gelen tuzağa dikkat! Kurban Bayramı öncesi hedef alıyorlar
Son Güncelleme:

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcıların 0850'li hatlar üzerinden "kurban bağışı", "yardım desteği" ve "hayır organizasyonu" gibi ifadelerle vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bağış yapılacak kurumların resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcıların, 0850’li numaralar üzerinden vatandaşları arayarak sahte yardım ve bağış kampanyaları adı altında para toplamaya çalıştığı ifade ediliyor.

0850'li hatlarla 32 milyonluk vurgun yaptılar! Modem dolandırıcılığı ifşa oldu0850'li hatlarla 32 milyonluk vurgun yaptılar! Modem dolandırıcılığı ifşa oldu

ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TALEP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Prof. Dr. Ali Murat Kırık, her 0850'li numaranın dolandırıcılık amacıyla kullanılmadığını, bankalar, kargo şirketleri ve müşteri hizmetlerinin de bu hatları kullandığını söyledi. Kırık, asıl dikkat edilmesi gerekenin arayan kişinin ne istediği olduğunu vurguladı.

dolandırıcı

DOLANDIRICILARA KARŞI “DOĞRULAMA” UYARISI

Kırık, telefonda verilen hesap numarası ya da gönderilen linklere güvenilmemesi gerektiğini belirterek, bağış yapılacak kurumun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden mutlaka doğrulama yapılmasını önerdi.

SPAM ARAMALARA KARŞI TELEFON AYARLARI ÖNERİSİ

Kırık, hakkında çok sayıda şikayet bulunan numaraların engellenebileceğini, telefonlardaki "spam arama ve bilinmeyen numaraları susturma" özelliklerinin aktif hale getirilebileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcılık Telefon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro