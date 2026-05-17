0850’li hatlardan gelen tuzağa dikkat! Kurban Bayramı öncesi hedef alıyorlar

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcıların 0850'li hatlar üzerinden "kurban bağışı", "yardım desteği" ve "hayır organizasyonu" gibi ifadelerle vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bağış yapılacak kurumların resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcıların, 0850’li numaralar üzerinden vatandaşları arayarak sahte yardım ve bağış kampanyaları adı altında para toplamaya çalıştığı ifade ediliyor.

ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TALEP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Prof. Dr. Ali Murat Kırık, her 0850'li numaranın dolandırıcılık amacıyla kullanılmadığını, bankalar, kargo şirketleri ve müşteri hizmetlerinin de bu hatları kullandığını söyledi. Kırık, asıl dikkat edilmesi gerekenin arayan kişinin ne istediği olduğunu vurguladı.

DOLANDIRICILARA KARŞI “DOĞRULAMA” UYARISI

Kırık, telefonda verilen hesap numarası ya da gönderilen linklere güvenilmemesi gerektiğini belirterek, bağış yapılacak kurumun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden mutlaka doğrulama yapılmasını önerdi.

SPAM ARAMALARA KARŞI TELEFON AYARLARI ÖNERİSİ

Kırık, hakkında çok sayıda şikayet bulunan numaraların engellenebileceğini, telefonlardaki "spam arama ve bilinmeyen numaraları susturma" özelliklerinin aktif hale getirilebileceğinin altını çizdi.