0850'li hatlarla 32 milyonluk vurgun yaptılar! Modem dolandırıcılığı ifşa oldu

Vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden sızdırıldığı devasa bir dolandırıcılık ağı gün yüzüne çıktı. 0850’li hatlar üzerinden "altyapı yenileme" bahanesiyle aranan binlerce kişiden, herhangi bir resmi bayiliği bulunmayan şirketler aracılığıyla 32 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde edildiği saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Türkiye’de kişisel verilerin korunması ve denetimsiz çağrı merkezlerinin yarattığı mağduriyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, vatandaşları telekom ve internet altyapısı değişikliği vaadiyle dolandıran şebeke üyeleri yakalandı.

KİŞİSEL VERİLER YASA DIŞI PANELLERDE

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik incelemeler, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğini deşifre etti. Tespitlere göre; telekom ve internet alanında çağrı merkezi hizmeti sunduğunu iddia eden ancak hiçbir resmi kurumla bayilik ilişkisi bulunmayan şirketler, vatandaşlara ait kişisel verileri yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden temin etti. Bu verileri kullanan şüphelilerin, hedef aldıkları vatandaşları 0850’li hatlar üzerinden arayarak güven telkin ettikleri belirlendi.

"MODEM ÜCRETİ" ADI ALTINDA 32 MİLYON TL

Şüphelilerin, aradıkları kişilere "İnternet altyapınızın değişmesi gerekiyor" diyerek asılsız bilgi verdiği ve bu işlem için "modem ücreti" adı altında ödemeler aldığı saptandı. Yapılan mali incelemelerde, bu yöntemle halkın cebinden çıkan toplam tutarın 32 milyon 168 bin 86 lira 25 kuruşluk bir işlem hacmine ulaştığı ve şebekenin bu yolla haksız maddi menfaat sağladığı kayıtlara geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basan ekipler, Ankara merkezli toplam 8 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun kapsamı şu şekilde gerçekleşti:

Ankara: 38 şüpheli

Tekirdağ: 2 şüpheli

Bursa, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir ve Trabzon: 1’er şüpheli

Toplam 46 şüpheliye yönelik yürütülen işlemlerde, 41 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE, 5 FİRARİ ARANIYOR

Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bu materyallerin incelenmesiyle veri sızıntısının boyutlarının ve mağdur sayısının daha da netleşmesi bekleniyor. Gözaltına alınan 41 kişinin işlemleri devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 5 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.