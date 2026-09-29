Yurttaşın odun alacak gücü kalmadı: Battaniye çekeceğiz

Türkiye'nin gündemine fon skandalı ile bir grup insanın birkaç ay içerisinde milyarlarca lira kazandığı düştü. Asgari ücretli binlerce yıl çalışsa bu servetlerin birini tamamlayamıyor. Ama yurttaşın yaşadığı yoksulluk bambaşka.

Kış ayları yaklaştı, soğuk havalar kendini yavaş yavaş gösterdi. Yurttaş da kara kara bu yıl nasıl geçecek diye düşünüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan dut odunu bu sene 5 bin 500 liradan, 6 bin 500 olan meşe odunu ise 7 bin 500 liradan satılıyor. Yurttaşlar ise alım gücü darlığı nedeniyle odun alamayacaklarını söylüyor.

Yaşlılık aylığı ile geçindiğini belirten bir yurttaş, "Odun alamıyorum. Para yetmiyor ki. 7 bin lira alıyorum aylık. Bu sene bir şey yakmayacağız. Kömür de alamadık, hani vermediler. Üşüyeceğiz vallahi, ne yapalım. Para yok, haciz var, şey var, ben hangisiyle uğraşayım. İki kişiyiz, başka kimse yok. Oğlumla ben oturacağız. Battaniyeyi üstüme alacağım, başka çare yok" dedi.

Yevmiyecilik yapan bir vatandaş ise "Çok pahalı. Nasıl alalım? Hamallık yapıyorum. Bu sene üşüyüp duracağız, ölüp gideceğiz. Yapacak bir şey yok, donacağız" diye konuştu.

Bir vatandaş da "Odun alamayacağız, durumumuz yok bu sene. Hasta olacağız, yapacak bir şey yok. Yorganın altında duracağız" diye konuştu.(ANKA)