Yönetmelik değişti, her şey sil baştan: Bunu yapanlar komşunun rızası olmadan evini kiralayamayacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ruhsat verme yetkisinde belediyelerin yetkisini sınırlayan kritik bir adım atıldı.

İktidar, yerel yönetimlerin iş yeri ruhsatlarındaki yetkisini kısıtlayan "merkeziyetçi" bir hamleye imza attı. "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tıkanan süreçlerde "resen ruhsat verme" yetkisiyle donatıldı.

BAKANLIK BELEDİYEYİ BEKLEMEYECEK

Yeni sisteme göre; bir yatırımcı veya işletmeci belediyeye (veya yetkili idareye) başvurduğunda, eğer 2 ay içinde ruhsat alamazsa rotayı Bakanlığa çevirebilecek.

Bakanlığın il müdürlükleri, ilgili belediyeden görüş isteyecek. Belediyenin 15 gün içinde gerekçeli görüşünü bildirmemesi "olumlu görüş" sayılacak. Dosya uygun bulunursa Bakanlık, belediyeyi beklemeden ruhsatı basıp verecek. Ruhsat verildikten sonra belediyeye sadece "bilgi" verilecek.

TINY HOUSE'A 'METREKARE' DÜZENLEMESİ

Son dönemin gözdesi "Tiny House" (tekerlekli küçük ev) turizmine de sıkı şartlar getirildi.

Tiny House'lar sadece imar planında "kamping" veya "kırsal/eko turizm" alanı olarak ayrılan yerlere kurulabilecek.

Her bir ev için en az 250 metrekare alan şartı aranacak.

Bir tesiste en az 5, en fazla 49 Tiny House bulunabilecek.

OTELLERE 'YANGIN' VE 'ASANSÖR' ZORUNLULUĞU

Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından yönetmelikte güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Konaklama tesislerinde "yapı kullanma izin belgesi" ve "itfaiye raporu" alınması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca 3 kattan yüksek otellere müşteri asansörü şartı getirilirken, yatak odalarına mutfak yapılması yasaklandı. Pencerelerin mutfak veya tuvalet gibi alanlara açılmasına izin verilmeyecek.

TURİZM AMAÇLI KİRALAMADA 'KOMŞU RIZASI' ŞARTI

Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden yapılan günübirlik kiralamalar için de kritik bir madde eklendi. Aynı binada 5'ten fazla dairesini kiralayanlar için "iş yeri açma ve çalışma ruhsatı" zorunlu kılındı.

En can alıcı nokta ise şu: İş yerinin açılabilmesi için binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği gerekecek. Yani tek bir komşu bile itiraz ederse ruhsat alınamayacak.

GÜZELLİK SALONLARINA CİHAZ DENETİMİ

Güzellik salonlarında kullanılan lazer epilasyon cihazları da denetim altına alındı. Cihazların enerji sınırları ve dalga boyları için TSE onaylı yetkili servislerden her yıl "muayene raporu" alınması zorunlu olacak. Standart dışı cihazlarla yapılan işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.