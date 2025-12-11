Yangından sonra üretim durmuştu: Enerji devi şalteri yeniden kaldırdı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) dumanların kapladığı, patlama seslerinin yankılandığı o kâbus dolu günün ardından sanayi bölgesinde hayat normale dönmeye çalışıyor. Madeni yağ fabrikasındaki büyük yangın nedeniyle "güvenlik" gerekçesiyle üretime ara vermek zorunda kalan borsa şirketi Alfa Solar Enerji, gece yarısı operasyonuyla çarkların yeniden döndüğünü duyurdu.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki OSB'de dün (10 Aralık) saat 11.30 sularında başlayan felaket, bölgeyi teyakkuza geçirmişti. Antifriz, aerosol sprey ve madeni yağ üretimi yapan Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangın, tesisi kısa sürede alev topuna çevirdi. Gökyüzünü kaplayan kara dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, fabrikadan gelen patlama sesleri endişeyi artırdı.

AYNI OSB'DE ÇİFTE YANGIN PANİĞİ

İtfaiye ekiplerinin kimya fabrikasındaki alevlerle savaşı sürerken, aynı sanayi sitesi içerisinde enerji paneli üreten bir başka fabrikanın jeneratör bölümünde de yangın çıkması korkuyu ikiye katladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle facianın büyümesi önlendi.

Edinilen bilgilere göre, 70 işçinin çalıştığı Bahadır Kimya'da alevlerin başlamasıyla birlikte yapılan hızlı tahliye sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

VALİ MAKAS: "VAHAMETİNİ DEVAM ETTİRMEKTE" DEMİŞTİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının ciddiyetini ve yürütülen çalışmaları şu sözlerle aktarmıştı:

"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. OSB'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."

ALFA SOLAR'DAN KAP BİLDİRİMİ: TEHLİKE GEÇTİ, İŞ BAŞI YAPTIK

Yangın riski ve OSB yönetiminin tahliye kararı nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., tehlikenin geçmesiyle birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir açıklama gönderdi. Şirket, yetkililerin onayıyla birlikte üretime kaldıkları yerden devam ettiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: