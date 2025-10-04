'Yastık altı' 500 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Amsterdam’da katıldığı panelde para politikası ve altın talebine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot’un veda etkinliğinde düzenlenen panelde konuşan Karahan, Türkiye’deki "yastık altı" altınların değerinin yaklaşık 500 milyar dolara ulaştığını belirterek bunun enflasyona etkisine dikkat çekti.

ALTIN TALEBİ ENFLASYONU ETKİLİYOR

Karahan, altın talebinin enflasyonla mücadelede zayıflatıcı bir unsur olduğunu ifade etti. Türkiye’deki yüksek fiziki altın birikiminin, doların küresel zayıflığının sağladığı olumlu etkileri sınırladığını belirtti.

PARA POLİTİKASI SIKI TUTULMALI

TCMB Başkanı, konuşmasında para politikasının bir süre daha sıkı tutulması gerektiğini vurguladı. Doların küresel bağlamda sorgulandığını ve zayıf doların genellikle gelişen piyasalar için iyi bir haber olduğunu ancak Türkiye özelinde altın faktörünün bu etkinin etkisini azalttığını aktardı.