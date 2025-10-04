Dünyanın dev bankaları altın için tek ses oldu: Daha ne kadar yükseleceğini açıkladı

Altın fiyatları son dönemde tarihi zirvelere ulaşarak dikkat çekiyor. Son haftalarda neredeyse rekorsuz geçirmeyen altın fiyatlarındaki bu olağandışı hareketlilik merak ediliyor. Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar, altında ivmenin ne olacağını merakla bekliyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN ARKA PLANINDAKİ NEDENLER

Haziran ortasından bu yana güçlü bir performans sergileyen altın, küçük düşüşlerde bile gelen alımlarla ana trendini yükseliş yönünde sürdürüyor. 2022’nin dip seviyelerinde ons başına 1.635 dolara kadar gerileyen altın, pandemi sonrası dönemde ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarıyla satış baskısı yaşamıştı. Ancak son dönemde doların zayıflaması ve faiz indirimi beklentileri, altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Altında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst oldu

Forbes Türkiye’nin derlediği verilere göre, 2025 başından 22 Eylül’e kadar altın yüzde 42 değer kazanarak borsa ve kripto para gibi tüm varlıkları geride bıraktı. Bu dönemde Aralık vadeli altının onsu 3.753 dolara ulaştı. 2022 dip noktasından bakıldığında ise yükseliş yüzde 130’luk getiriyi işaret ediyor.

FİZİKİ TALEP VE ETF’LER ETKİLİ

Altındaki yükselişi destekleyen bir diğer önemli faktör, fiziki talep ve altın borsa yatırım fonları (ETF’ler) oldu. Yatırımcılar ETF birimleri aldıkça sağlayıcılar fiziksel altın almak zorunda kalıyor, bu da piyasadaki talebi daha da güçlendiriyor. Özellikle Hindistan’da düğün sezonu ve yaklaşan bayramlar, fiziki altın talebini artırarak fiyatları yukarı çekiyor.

DOLAR VE FAİZ POLİTİKALARI

ABD’de faiz indirim beklentileri doları zayıflatırken, dünya çapında faiz oranlarının düşmesi altını elde tutmayı cazip kılıyor. Asya ve gelişmekte olan ekonomiler, rezervlerini artırarak dolardan uzaklaşıyor. Dolar endeksi yıl başındaki 109 seviyesinden Eylül’de 97’ye geriledi.

DEV BANKALAR TEK SES OLDU

Bazı analistler, altının önümüzdeki dönemde ons başına 4 bin doları aşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs, kurumsal yatırımcıların ABD Hazine tahvillerinden altına kayış yapması durumunda fiyatların 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. JPMorgan ise bu yılın son çeyreğinde ons başına 3.800 dolara, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 4 bin doları aşabileceğini tahmin ediyor. İsviçreli UBS bankası ise 2025 yıl sonu için altın fiyat hedefini 3.800 dolar, 2026 ortası için ise 3.900 dolar olarak açıkladı.

Altını uçuracak tahmin Goldman'dan geldi

Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiziki olarak sahip olunabilmesi ve depolanabilmesi, hükümetler ve finans kurumlarına güvenmeyen yatırımcılar için altını cazip kılıyor.