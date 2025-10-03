Altının kilosu 5 milyon 345 bin liraya çıktı

Altının kilosu 5 milyon 345 bin liraya çıktı
Yayınlanma:
Haftanın son gününde altının kilogram fiyatı 5 milyon 345 bin liraya ulaşarak, haftayı yükselişle kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yükselerek 5 milyon 345 bin liraya ulaştı.

ALTINDA GÜNLÜK FİYAT HAREKETLERİ

Gün içinde en düşük 5 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek ise 5 milyon 345 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 5 milyon 345 bin liradan kapattı.

Dün günü 5 milyon 334 bin liradan tamamlayan altın, böylece haftayı hafif yükselişle bitirmiş oldu.

İŞLEM HACMİ 19,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre, altın piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyar 768 milyon 381 bin 24,29 lira, işlem miktarı ise 3 bin 788,32 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 871 milyon 131 bin 837,29 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Yapı ve Kredi Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Vakıf Katılım Bankası

Uğuras Kıymetli Madenler

Denizbank

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

