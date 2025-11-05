Yapay zekâ endişeleri New York borsasını vurdu

New York borsası, haftanın bu ilk işlem gününü tüm ana endekslerde keskin düşüşlerle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde kayıpla yüzde 0,53 gerileyerek 47.085,61 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,17 değer kaybederek 6.771,74 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 2,04'lük önemli bir düşüşle 23.348,64 puana geriledi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE DEĞERLEME ENDİŞESİ

Piyasaları etkisi altına alan negatif seyrin arkasında, yapay zeka hisselerine yönelik artan değerleme endişeleri yer aldı. Teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka yatırımlarının arttığını gösterirken, bu yatırımların karlılığa ne zaman dönüşeceğine dair belirsizlikler yatırımcıları temkinli davranmaya itti. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarından gelen olası bir piyasa düzeltmesi uyarıları da bu temkinli havayı güçlendirdi.

New York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandı

BİLANÇOLAR BEKLENTİYİ KARŞILASA DA HİSSELER DÜŞTÜ

Pazartesi günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan önemli yapay zeka şirketlerinden Palantir Technologies, finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına ve güçlü bir gelir tahmini sunmasına rağmen hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Benzer şekilde, ulaşım uygulaması Uber'in hisseleri de üçüncü çeyrek gelirinin beklentilerin üzerinde olmasına karşın yüzde 5,1 oranında düşüş gösterdi. Analistler, yarı iletken şirketleri Advanced Micro Devices (AMD) ve Qualcomm'un açıklayacakları bilançoları yakından takip ediyor.

Trump New York'u tehdit etti

EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalması, kritik ekonomik verilerin düzenli olarak yayımlanamamasına ve piyasalardaki belirsizliğin artmasına neden oluyor. Bu bağlamda, yarın açıklanması beklenen ADP özel sektör istihdam verisi, yatırımcılar için önemli bir odak noktası olarak öne çıkıyor.