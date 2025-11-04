Trump New York'u tehdit etti

ABD'nin New York eyaletinde seçmenler, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün oy sandık başına gidiyor.

Seçmenler, Demokrat Parti adayı olarak çıkan Zohran Mamdani, ikinci tura bağımsız katılan eski New York Valisi Andrew Cuomo veya Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'yı seçecek.

MAMDANİ TRUMP'IN UYKULARINI KAÇIRIYOR

Öte yandan adayalar arasında Filistin'e desteğiyle bilinen Müslüman bir ailenin çocuğu olan Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'ın korkulu rüyası haline geldi.

Trump, Mamdani'yi "komüninst" olarak görüyor ve seçimi kazanmasını istemiyor.

Her fırsatta Hintli-Ugandalı göçmen anne-babanın çocuğu olan Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulunan Trump, seçim günü bu sözünü tekrarladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.