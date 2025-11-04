New York seçimlerinde rekor: Sosyalist aday anketlerde önde

New York'un yeni belediye başkanını belirleyecek seçimler için 25 Ekim'de başlayan erken oy kullanma süreci tamamlandı. Seçmenler, oy kullanılabilecek son gün olan 4 Kasım'dan 10 gün önce başlayan bu süreci dün itibarıyla sonlandırdı. Kent Seçim Kurulu, erken oylamaya olan ilginin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

REKOR ERKEN OY KATILIMI

Kent Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, New York'taki erken oylamaya katılan seçmen sayısının 735 bini aştığı ve bu rakamın bir "rekor" olduğu belirtildi. Yetkililer, özellikle erken oylamanın yapıldığı bir hafta sonunda 35 yaş altı seçmen grubundan beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu vurguladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu yılki erken oylamaya 2021'e kıyasla 4 kat daha fazla kişi katılırken, ilk kez kayıt yaptıran 107 binden fazla seçmen de oy kullandı. ABD medyası, bu rakamın başkanlık seçimleri dışındaki bir seçim için şimdiye kadarki en yüksek erken oy katılımı olduğuna dikkat çekti.

MAMDANİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Erken oylama sürecinin tamamlanmasıyla, haziran ayındaki ön seçimleri açık ara kazanan Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin seçimi kazanma ihtimali değişmedi. Seçimlere bir gün kala, 33 yaşındaki Mamdani anketlerin çoğunda birinci sırada yer alıyor ve en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun yaklaşık 12 puan önünde bulunuyor. Mamdani, yaptığı bir basın açıklamasında, "735 binden fazla New Yorklu şimdiden oy kullandı ve sayısız kişi yarın nasıl bir liderlik tanımlamak istediklerine karar verecek" ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR ADAY

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı adayı olan Zohran Mamdani, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınıyor. Seçimi kazanması durumunda New York'un ilk Müslüman ve aynı zamanda ilk Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak. Oy verme süreci yarın, 4 Kasım'da sona erecek. Sandıklar sabah 06:00'dan akşam 21:00'a kadar açık olacak.