Trump'tan seçmene 'New York'a fon vermem' tehdidi

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yapan ABD Başkanı, belediye başkanlığına aday olduktan sonra popülerliği artan Zohran Mamdani’nin belediye başkanı seçilmesi halinde federal yardım alamayacağını söyledi.

BAŞIMIZA GELEN EN GÜZEL ŞEY OLACAK

Mamdani’nin Cumhuriyetçi Partinin (Trump’ın partisi) başına gelecek en güzel şey olacağını öne süren, Trump, Beyaz Saray’ın New York tarihinde bir belediye başkanının hiç yaşamadığı kadar sorun çıkaracağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani

‘KOMÜNİST VAATLERİ İÇİN PARA ALAMAYACAK’

ABD Başkanı, Mamdani'nin "sahte komünist vaatlerini" yerine getirebilmesi için başkan olarak kendisinden paraya ihtiyacı olacağını belirterek "Hiçbirini alamayacak, öyleyse ona oy vermenin ne anlamı var? Bu ideoloji binlerce yıldır hep başarısız oldu. Tekrar başarısız olacak ve bu kesin” dedi.

‘PARTİMİZ İÇİN EN İYİ ŞEYLERDEN OLACAK’

“Kendini New York Komünisti ilan eden ve belediye başkanlığı için aday olan Zohran Mamdani, büyük Cumhuriyetçi Partimiz için şimdiye kadar olan en iyi şeylerden biri olacak. Washington ile bir zamanlar büyük olan şehrimizin tarihinde hiçbir belediye başkanının yaşamadığı kadar sorun yaşayacak.

‘OY VERMENİN NE ANLAMI VAR?’

Unutmayın, sahte komünist vaatlerini yerine getirmek için benim, başkan olarak, vereceğim paraya ihtiyacı var. O parayı alamayacak, öyleyse ona oy vermenin ne anlamı var? Bu ideoloji binlerce yıldır her zaman başarısız olmuştur. Yine başarısız olacak, bu kesin! Başkan DJT”

NE OLMUŞTU

Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanlığı ön seçimini kazanarak, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı olarak tarihe geçmişti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

BİR RAKİBİ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Mamdani’nin rakiplerinden olan, mevcut New York Belediye Başkanı Eric Adams, yeniden seçilme kampanyasını durdurduğunu ve bir dönem daha başkanlık kovalamayacağını açıkladı.

ADAMS TÜRKİYE’DEN RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANIYORDU

Eric Adams, Manhattan bölgesinde açılan Türkevi’nin itfaiye denetimlerine müdahale de dahil olmak üzere çeşitli “iyilikler” için Türkiye’den rüşvet almakla suçlanıyordu.