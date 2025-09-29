Trump Holywood’u kurtarma planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, film sektörünün Holywood’un elinden “bebeğin elinden şeker alır gibi” başka ülkeler tarafından çalındığını söyledi.

VALİYE 'BECERİKSİZ' DEDİ

California’da bulunan Holywood’u canlandırmak için ABD dışında yapılan filmlere yüzde 100 tarife getireceğini duyuran ABD Başkanı, özellikle eyalete Ulusal Muhafız göndermek istediği dönem gerilim yaşadığı California Valisi Gavin Newsom’u bu durumun sorumlusu olarak belirledi. Trump, Newsom’a “zayıf ve beceriksiz” dedi

'BEBEĞİN ELİNDEN ŞEKER ALIR GİBİ'

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Film yapımı işimiz, Amerika Birleşik Devletleri’nden başka ülkeler tarafından çalındı, “aynı bir bebeğin elinden şeker alır gibi.” California, zayıf ve beceriksiz valisiyle birlikte özellikle sert şekilde etkilendi.

'TÜM FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE'