Kamala Harris yeniden adaylık peşinde: Henüz bitmedim

Yayınlanma:
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

Kamala Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HENÜZ BİTMEDİM"

"Henüz bitmedim." ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın “koruyucu sınırlarının olmamasına” ilişkin sözlerine de açıklık getirdi.

Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.

Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

