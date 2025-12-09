Warner Bros için ortalık karıştı: Trump'ın "dur" işareti verdiği Netflix'ten yanıt geldi

Medya dünyasını sarsan dev satın alma savaşında sular durulmuyor. Warner Bros. Discovery'yi bünyesine katmak için el sıkışan Netflix, rakibi Paramount'un 108 milyar dolarlık sürpriz teklifiyle karşı karşıya kaldı. Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, bu hamlenin beklenen bir adım olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürece müdahil olma sinyaline de yanıt verdi.

UBS tarafından düzenlenen küresel teknoloji, medya ve telekomünikasyon konferansında konuşan Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros. Discovery ile vardıkları anlaşmanın arkasında durduklarını yineledi. İkili, anlaşmayı nihayete erdirme konusunda kendilerine güvendiklerini vurguladı.

"PARAMOUNT'UN HAMLESİ BEKLENİYORDU"

Etkinlikte, Paramount'un WBD için sunduğu alternatif teklifin sorulması üzerine Sarandos, soğukkanlılığını korudu.

Sarandos şunları kaydetti:

"Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Anlaşmamızı yaptık ve bu anlaşmadan son derece memnunuz. Hissedarlarımız için harika olduğunu düşünüyoruz, tüketiciler için harika olduğunu düşünüyoruz. Eğlence sektöründe istihdam yaratmak ve korumak için harika bir yol olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmayı tamamlayacağımızdan ve sonuca ulaşacağımızdan son derece eminiz."

TRUMP'A İNCE MESAJ: ONLAR İŞÇİ ÇIKARIR, BİZ İŞ YARATIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, satışın "bir süreçten geçmesi gerektiği" ve karara kendisinin de dahil olacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Sarandos, konuyu istihdam üzerinden ele aldı.

Sarandos, "Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak. Paramount'un teklifinde, 6 milyar dolarlık sinerji yaratılacağından bahsedilmişti. Sizce bu sinerji nereden gelecek? İşten çıkarmalardan. Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz" ifadelerini kullanarak rakibine yüklendi.

Gregory Peters da anlaşmanın tüketici dostu olduğunu, inovasyonu ve istihdamı teşvik edeceğini belirterek, "Düzenleyicilerin bunu onaylaması gerektiğinden ve onaylayacağından çok eminiz" dedi.

PARAMOUNT 108 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETMİŞTİ

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros'u, film ve dizi stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu kapsayacak şekilde 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için anlaştığını duyurmuştu.

Ancak medya devi Paramount, oyunu bozmak için devreye girmiş ve Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunmuştu.