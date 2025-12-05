Netflix, Warner Bros ve HBO'yu satın aldı: Film ve dizi sektöründe her şey değişecek

Netflix, Cuma günü yaptığı açıklamayla Warner Bros. Discovery ile el sıkıştığını ilan etti. Anlaşmaya göre devir işlemi hisse başına 27,75 dolar üzerinden gerçekleşecek. Nakit ve hisse takası yönteminin kullanılacağı satışta, toplam işletme değeri yaklaşık 82,7 milyar dolar, öz sermaye değeri ise 72,0 milyar dolar olarak hesaplandı.

Warner Bros. Discovery'nin daha önce ayıracağını duyurduğu Discovery Global biriminin halka arzının ardından, bu dev birleşmenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

"GELECEK YÜZYILI ŞEKİLLENDİRECEĞİZ" İDDİASI

Şirket yöneticileri, bu devasa tekelleşmeyi "hikaye anlatıcılığı" vizyonuyla pazarlamayı tercih etti.

Netflix CEO'su Ted Sarandos, birleşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Misyonumuz her zaman dünyayı eğlendirmek oldu. Warner Bros.’un Casablanca ve Citizen Kane gibi zamansız klasiklerden Harry Potter ve Friends gibi modern favorilere uzanan olağanüstü film ve dizi arşivini; Stranger Things, KPop Demon Hunters ve Squid Game gibi kültür tanımlayıcı yapımlarımızla bir araya getirerek bunu çok daha iyi yapabileceğiz. Birlikte, izleyicilere sevdikleri içeriklerden daha fazlasını sunabilir ve hikâye anlatıcılığının gelecek yüzyılını şekillendirmeye katkı sağlayabilirizi"

Warner Bros. Discovery Başkanı ve CEO’su David Zaslav ise güç birliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugünkü duyuru, dünyanın en büyük iki hikaye anlatıcılığı şirketini, insanların en çok izlemekten keyif aldığı eğlenceyi daha fazla kişiye ulaştırmak için bir araya getiriyor. Bir asırdan uzun süredir Warner Bros., izleyicileri heyecanlandırdı, dünyanın dikkatini çekti ve kültürümüzü şekillendirdi. Netflix'le güçlerimizi birleştirerek, dünyanın dört bir yanındaki insanların kuşaklar boyunca en etkileyici hikayelerin keyfini çıkarmaya devam etmesini sağlayacağız"

HARRY POTTER VE HBO ARŞİVİ TEK ELDE

Mevcut piyasa değeri 437 milyar doları bulan Netflix, bu hamlesiyle dijital yayıncılıktaki liderliğini tartışmasız bir tekele dönüştürme yolunda. Satın almayla birlikte Netflix; Warner Bros. kütüphanesinin tamamına, DC Stüdyoları'nın çizgi roman evrenine, efsanevi HBO dizilerine ve 100 yılı aşkın film arşivinin fikri mülkiyet haklarına sahip oldu.

PARAMOUNT YARIŞTAN ELENDİ, ŞAİBE İDDİASI GÜNDEMDE

Bu satış süreci, perde arkasında büyük bir kavgaya da sahne oldu. Paramount Skydance'in nakit teklifi ve Comcast'in stüdyo işlerine talip olmasıyla kızışan yarışta ipi Netflix göğüsledi.

Ancak yarış dışı kalan Paramount cephesinden, sürece gölge düşüren bir çıkış geldi. Paramount, "Satış sürecinin, yönetimin belirli üyelerinin işlem sonrası roller ve tazminat konusundaki potansiyel kişisel çıkarları da dahil olmak üzere yönetim çatışmaları tarafından lekelendiğine inanmak için inandırıcı bir temele sahip olduğunu" savunarak, satışın arka planındaki çıkar ilişkilerine işaret etti.