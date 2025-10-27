Netflix, Disney, Spotify... Zam yolda! MHP vergilerin arttırılmasını istedi

Yayınlanma:
Yabancı dijital platformlarının yeni zamlar yapmasına yol açabilecek bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. MHP tarafından sunulan teklifte söz konusu platformlar için ek vergi istendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin yüzde 7,5’ten yüzde 12,5’e çıkarılmasını öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Düzenleme, milli sermayenin yurtdışına çıkışını engellemeyi ve yerli dijital medya platformlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

YERLİ MEDYAYI GEREKÇE GÖSTERDİ

MHP’nin hazırladığı yasa teklifiyle, yabancı dijital medya kuruluşlarının reklam gelirleri üzerinden alınan vergi oranının artırılması planlanıyor. Bu düzenleme ile hem ulusal hem de yerel basının korunması ve desteklenmesi hedefleniyor.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya organlarının milli sermayenin yurtdışına aktarılmasına neden olduğunu savundu. Özdemir, bu nedenle yabancı platformlara uygulanan vergilerin yerli firmalar lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

VERGİ ORANI YÜZDE 12,5’E ÇIKACAK

Hazırlanan yasa teklifi kapsamında, yabancı dijital platformlardan alınan mevcut yüzde 7,5’lik vergi oranının yüzde 12,5’e yükseltilmesi öngörülüyor. Bu artışla birlikte, Türk medyasının ve yerli dijital platformların rekabet gücünün artırılması planlanıyor.

Özdemir'e göre, yeni düzenlemeyle televizyon, radyo, gazete ve dergilerde reklamların daha fazla yer bulması teşvik edilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

