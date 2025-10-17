Netflix, bu yıl sonuna doğru abonelerine bir sürpriz hazırlıyor

Netflix , şirketin son verilerine göre 300 milyondan fazla abonesi bulunan, film ve diziler için en popüler yayın hizmetidir. Abone sayısının yüksek olmasına rağmen, şirketteki herkes bu pazardaki rekabetin arttığının ve kullanıcıları elde tutmak veya gelecekte mümkün olduğunca çok yeni kullanıcı çekmek için ek içerikler sunmaları gerektiğinin farkındadır.

Bunu başarmanın bir yolu, abonelerine ek bir avantaj olarak video oyunları sunmak . Şirket, 2021'in sonlarında video oyunu bölümünü kurdu ve mobil uygulaması aracılığıyla abonelerine birçok oyun sundu. Zamanla, GTA: San Andreas ve Sonic Mania Plus gibi tanınmış oyunlar da dahil olmak üzere bu oyun sayısı arttı ve bugün oyun kataloğu 120'den fazla oyuna ulaştı.

netflix.webp

Birkaç yıl önce 72 milyon dolara yakın bir bedel ödeyerek Finlandiyalı Next Games şirketini satın alarak video oyunları konusunda ne kadar ciddi olduklarını da göstermişlerdi.

BÜYÜK EKRAN OYUNLARI

Bu nedenle, başlangıçta oyunlar yalnızca mobil cihazlarda mevcuttu ancak zamanla şirket daha geniş, yani daha büyük resmi, yani TV ekranlarında oyun oynamayı düşünmeye başladı . Bu seçenek henüz tüm aboneler için mevcut olmasa da, bazı kullanıcılar oyunları büyük ekranlarda test etme fırsatı yakaladı. Yani, hesabı beta test aşamasında olan ve belirli uyumlu cihazlara sahip olanlar, Netflix oyunlarını TV'lerinde deneyebiliyor.

netflix-oyunlari-1.jpg

Şirketin büyük ekranda oyunlar için büyük planları olduğu, bu yılki tatil planlarından da anlaşılıyor. İnsanların dört duvar arasında çok daha fazla zaman geçirdiği ve sıklıkla video oyunları oynadığı Noel tatilleri öncesinde Netflix, televizyonlarda oynanabilecek çeşitli parti oyunları sunacak . Kullanıcılar, bu oyunlara "oyunlar" sekmesi üzerinden ve akıllı telefonlarından erişebilecek.

Yıl sonuna kadar Netflix'te şu yapımların yer alması bekleniyor: Lego Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp ve Party Crashers: Fool Your Friends. Oyunlar hakkında bu yayın hizmetinin resmi web sitesinden bilgi edinebilirsiniz .

Bu, oyuncular ve ara sıra büyük ekranda eğlenceli oyunların keyfini çıkarmak isteyen herkes için harika bir haber olsa da , duyurunun sonunda genellikle olduğu gibi çok küçük harflerle yazılan bazı kötü haberler de var. Oyunların herkese açık olmadığı, yalnızca belirli TV modellerinde ve belirli pazarlarda mevcut olduğu vurgulanıyor. Ancak zamanla daha fazla kullanıcının keyfini çıkarabilmesi için erişilebilirliklerinin artırılması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

